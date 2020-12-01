Минэнерго: на БелАЭС в результате испытаний выявлена необходимость дополнительной корректировки

На БелАЭС проходят испытания Фото: Сергей ГАПОН

Министерство энергетики Беларуси вечером 1 декабря разместило в своем официальном телеграм-канале информацию об испытаниях Белорусской АЭС. Сообщение появилось после того, как некоторые телеграм-каналы опубликовали сведения об инциденте на БелАЭС. По официальной версии, аварии не было:

- На первом энергоблоке станции продолжаются комплексные испытания. В ходе одного из них, как это и предусматривалось программой, произведен сброс пара для тестирования систем и оборудования, - заявили в Минэнерго. - В результате выявлена необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара.

В ведомстве заверили, что первый энергоблок включен в сеть, а «испытания будут продолжены в соответствии с графиком этапных работ».

Напомним, ранее, вскоре после открытия БелАЭС, первый энергоблок прекращал работу. Однако тогда тоже официально говорилось не об аварии, а об испытаниях, во время которых была выявлена необходимость замены отдельного оборудования.