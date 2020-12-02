Литва запросила у Беларуси информацию по поводу очередного инцидента на БелАЭС

Литва запросила у Беларуси информацию по поводу инцидента на БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Литва запросила у Беларуси информацию по поводу очередного инцидента на Белорусской АЭС в Островце. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

- Госинспеция Литвы по безопасности атомной энергетики обратилась в инстанции Беларуси с просьбой, чтобы им была предоставлена детальная информация о неисправностях на первом энергоблоке Белорусской АЭС, - говорится в сообщении МИД Литвы.

В понедельник, 1 декабря, поздно вечером в телеграм-канале Министерства энергетики Беларуси прокомментировали, что на БелАЭС проходят испытания и никакой аварии не было.

- На первом блоке Белорусской АЭС продолжаются комплексные испытания. Была выявлена необходимость допкорректировки работы крышек шумопоглотителей пара, - было написано в сообщении ведомства.

В Минэнерго комментарий появился после того, как в некоторых телеграм-каналах начали публиковаться сведения о том, что на БелАЭС в Островце произошел очередной инцидент.

Напомним, что ранее, фактически сразу после открытия Белорусской атомной электростанции, первый энергоблок уже прекращал работу. Причина - комплексные испытания во время которых была выявлена необходимость замены отдельного оборудования.

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