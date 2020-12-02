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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможное отключение Беларуси от SWIFT

Он добавил, что необходимо разработать собственные механизмы, чтобы не зависеть от стран Запада
Инна КОРСАК
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Лавров прокомментировал возможное отключение Беларуси от SWIFT. Фото:

Лавров прокомментировал возможное отключение Беларуси от SWIFT. Фото:

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможное отключение Беларуси от SWIFT (Международная межбанковская система совершения платежей и расчетов. - Ред.). Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

- Если говорить о системе SWIFT, то это одна из тех тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации стабилизироваться и желал ее обострить, и дальше продолжают нагнетать свои угрозы. И подобное внимание уделяется по той причине, что система была создана американцами и их союзниками, она обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена инвестициями. Вывод здесь очень простой: необходимо разработать собственные механизмы, чтобы не зависеть от стран Запада, - заявил Лавров.

И добавил, что Запад уже доказал свою ненадежность как партнера.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская заявляла о том, что намерена добиться отключения Беларуси от SWIFT.

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