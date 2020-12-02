МВД: Мужчина залил строительной пеной дверь квартиры, в которой проживает сотрудник милиции. Возбуждено уголовное дело

В МВД рассказали, что был задержан мужчина, который строительной пеной залил входную дверь квартиры сотрудника милиции. Фото: скришот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что мужчина запенил дверь квартиры, в которой проживает сотрудник милиции, а также испортил почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Данный инцидент произошел 13 ноября во Фрунзенском районе Минска. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома и строительной пеной залил входную дверь квартиры и замок. Также мужчина повредил почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись, - прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что сотрудники милиции оперативно установили, что к случившемуся был причастен 55-летний мужчина. Его задержали дома.

- Милиционеры предположили, что информацию о сотруднике милиции мужчина смог узнать накануне из деструктивного телеграм-канала, - отметила Чемоданова.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство. Он находится в изоляторе временного содержания.

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