В Минске скорая врезалась в легковушку. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В Минске машина скорой медицинской помощи столкнулась с легковушкой. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
- Удалось установить, что водитель, который находился в машине скорой медицинской помощи, ехал с проблесковыми маячками синего цвета по улице Одоевского в направлении улицы Бельского. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Киа». Водитель машины ехал по улице Кириенко в сторону улицы Притыцкого, - пояснили в ведомстве.
В результате случившегося никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.
Устанавливаются детали произошедшего.
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