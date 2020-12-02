Павла Легкого сняли с должности первого замминистра информации

У первого замминистра информации теперь новая должность. Фото: БелТА

Павла Легкого сняли с должности первого заместителя министра информации. Сообщение об этом было опубликовано на Национальном правовом портале pravo.by.

Соответствующий указ 1 декабря, во вторник, подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. После освобождения Легкого от должности его назначили советником-посланником Беларуси в России.

Напомним, что до своего назначения на должность первого замминистра информации Павел Легкий долгое время работал в посольстве Беларуси в Москве.

С 2003 по 2013 год Легкий был главой пресс-службы Лукашенко. А на должность заместителя министра информации был назначен в 2018 году. Через несколько месяцев его повысили до должности первого заместителя министра информации.

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