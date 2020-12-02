В Минске столкнулись два автомобиля. Пострадала 14-летняя девочка

В результате столкновения двух автомобилей в Минске, пострадала 14-летняя девочка. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что водитель автомобиля «Шкода» ехал по улице Калиновского в сторону проспекта Независимости. На перекрестке он врезался в «Рено». В результате случившейся аварии пострадала 14-летняя девочка, которая находилась на заднем сиденье в «Шкоде». Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, - пояснили в ведомстве.

Девочка была оперативно доставлена в больницу.

Проводится проверка по факту случившегося.

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В результате случившегося никто не пострадал. У машин механические повреждения (подробности).

В Минске водитель «Шкоды» сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе, отвез его в больницу и скрылся.

Водитель был задержан. Сотрудники ГАИ установили, что он находился дома в состоянии алкогольного опьянения (подробности).