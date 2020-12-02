Под Пинском мужчина нашел 50-килограммовую авиабомбу и попытался сдать ее в металлолом

Фугасная бомба чуть не натворила беды в Пинском районе. Фото: УВД

Снаряд обнаружил житель деревни Жабчицы под Пинском. Мужчина увидел, что из земли на поле торчит кусок металла - и вытащил цилиндрической формы предмет. Им он решил распорядиться так: сдать в металлолом.

От этого предостерегли соседи. Они попросили мужчину аккуратно положить снаряд на землю - и вызывали милицию.

Оказалось, опасения соседей были не напрасными. Саперы в/ч 7404 распознали в снаряде 50-килограммовую немецкую авиабомбу времен Второй мировой. Неподалеку в годы войны как раз находился аэродром - возможно, бомбу сбрасывали, чтобы уничтожить стратегический объект.

– Авиабомба SD-50 оснащена особым типом взрывателей, поэтому любое неосторожное воздействие на боеприпас могло привести к детонации, - рассказывают о снаряде специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404.

Также они уточняют, что в этой авиабомбе 16 кг взрывчатки, а осколки разлетаются на расстояние более полукилометра.

Бомбу вывезли в специально оборудованном автомобиле и обезвредили на полигоне.

– Если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним, - призывает УВД Брестского облисполкома.