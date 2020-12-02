«Оля, мы все тебя любим!»: Милевский поддержал «Мисс Беларусь-2008» Хижинкову

Милевский поддержал Ольгу Хижинкову Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский все же решил поддержать «Мисс Беларусь-2008» и экс-пресс-секретаря футбольного клуба Ольгу Хижинкову.

- Оля, мы все тебя любим! – написал Милевский на своей странице в Инстаграм и опубликовал фото с Ольгой.

Напомним, что еще 1 декабря Милевский довольного грубо отреагировал на просьбу своих подписчиков в Инстаграм поддержать Хижинкову.

Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября в районе Кафедрального собора. «Мисс Беларусь-2008» судили уже три раза. Хижинкова должна выйти на свободу предварительно 11 декабря.

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