Белстат подсчитал, сколько семей в Беларуси находятся за чертой бедности

Белстат опубликовал данные о материальном положении семей. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белстат опубликовал данные за третий квартал по выборочному обследованию домохозяйств по уровню жизни. Эти цифры показывают, сколько в Беларуси малообеспеченных людей - то есть тех, кто не дотягивает до бюджета прожиточного минимума (сейчас это 258 рублей 11 копеек).

По статистике, малообеспеченными в Беларуси считаются 3,4% домохозяйств. За чертой бедности находятся 7% белорусских семей с детьми до 18 лет. Среди семей без детей малообеспеченных 1,5%.

Больше всего бедных семей в Беларуси в Гомельской области - 4,8%. Незначительно отличается статистика по Брестской области. Здесь малообеспеченных семей 4,7%, в Могилевской области - 4,4%. Меньше всего - в Гродненской (2,4%) и Минской (2,9%) областях, ну а рекорд принадлежит Минску - за чертой бедности в столице находятся только 0,9% семей.