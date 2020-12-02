Посмотрите, как креативно Исторический музей решил напомнить своим посетителям о масочном режиме

В Историческом музее креативно напомнили о масочном режиме. Фото: сайт музея

В Национальном историческом музее Беларуси очень креативно решили напомнить своим посетителям о масочном режиме, который был введен по всей стране.

- Дорогие наши посетители. Мы хотели бы напомнить, что в Беларуси был введен масочный режим. И даже для Льва Сапеги, - написано на странице музея в сети Инстаграм.

Маску сотрудники дорисовали на двух портретах, в числе которых и канцлер ВКЛ Лев Сапега.

Напомним, что масочный режим в Минске был введен по решению Мингорисполкома 12 ноября.

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