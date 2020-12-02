Головченко: В Беларуси намерены работать над сокращением оттока населения - запланирована корретиктировка законодательства о миграции

Головченко заявил, что намерены работать над сокращением оттока населения из страны. Фото: БелТА

Премьер-министра Роман Головченко заявил, что в Беларуси намерены работать над сокращением оттока населения. И прежде всего это касается молодежи. Об этом сообщили в БелТА.

- У нас запланирована комплексная корретиктировка законодательства о миграции. Будут приложены все усилия для того, чтобы сократить отток населения из страны. И прежде всего это касается молодежи. Также будет проведена значительная работа и над привлечением в Беларусь высококвалифицированных кадров из-за границы, - заявил Головченко.

Он добавил, что нужно предотвратить «утечку мозгов».

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