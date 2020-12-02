В Министерстве связи рассказали, когда сеть 4G покроет всю Беларусь

Сеть 4G скоро покроет всю Беларусь. Фото: Оксана БРОВАЧ

По данным Министерства связи и информатизации, в Беларуси 89,4% населения имеют доступ к 4G-связи. До конца года полностью покрыть сетью планируют всю Гомельскую область. Также в ближайшее время охват сети расширят в Могилевской области.

- До конца 2022 года сеть 4G будет доступна практически всему населению страны, - сообщает Минсвязи.

При этом в мире к концу 2020-го сетью 4G будут охвачены около 85% населения планеты.

Согласно отчету Международного союза электросвязи, в мире 57% домохозяйств имеют доступ в интернет. При этом мировая тенденция такова, что рост количества абонентов сотовой связи сокращается.