Головченко заявил, что в Беларуси намерены переформатировать пенсионную систему

Головченко заявил о том, что в Беларуси намерены переформатировать пенсионную систему. Фото: БелТА

Премьер-министр Роман Головченко заявил 2 декабря о том, что в Беларуси намерены переформатировать пенсионную систему. Об этом сообщили в БелТА.

- Для поддержания пенсионного обеспечения в эффективном состоянии нам предстоит переформатировать пенсионную систему. И здесь будет задействован максимально механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ. Уже прорабатываются подходы по соотношению среднего размера пенсионных выплат - не менее 40% от среднемесячной зарплаты по стране, - заявил Головченко.

Он добавил, что также будет проводиться работа с теми организациями, в которых уровень средней зарплаты ниже среднего значения по отрасли.

Также, по словам Головченко, предусмотрен переход на новые критерии по установлению минимальной зарплаты не ниже 30% от прогнозируемого значения по Беларуси.

- Для сотрудников бюджетной сферы предусмотрено изменение размера базовой ставки. Это будет происходить постепенно. В реальном секторе экономики сохраняется принцип повышения производительности труда, - отметил Головченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Головченко: В Беларуси намерены работать над сокращением оттока населения.

Премьер-министр добавил, что также намерены работать и над привлечением в страну высококвалифицированных кадров из-за границы (подробности).

Вырастут пенсии, подорожает проезд: что изменится в Беларуси с 1 декабря.

Для начала напоминание автолюбителям: зимняя резина станет обязательной! Собрали новшества с 1 декабря 2020 года (подробности).