«Нанес один удар ногой в прыжке». В Новополоцке мужчину осудили за насилие над милиционером

В Новополоцке участника протестов судили за насилие над сотрудником милиции. Иллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Новополоцке за угрозу насилием и применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел судили 37-летнего местного жителя. Он 13 сентября участвовал в протестах в Новополоцке.

- Он угрожал применить насилие к сотруднику милиции, после чего попытался нанести ему удар. Правоохранитель смог от него увернуться. Далее обвиняемый нанес сотруднику ОВД один удар ногой в прыжке, - комментируют в прокуратуре Витебской области.

Милиционер не получил травм, которые вызвали бы расстройство здоровья или утрату трудоспособности. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор по ст. 364 УК. Мужчину наказали полутора годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он в суде признал вину.

Также обвиняемый должен выплатить сотруднику компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей. Приговор Новополоцкого суда в силу еще не вступил.