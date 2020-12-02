В Минске на 10 копеек дорожает проезд в общественном транспорте

В Минске дорожает проезд в общественном транспорте Фото: Инна КОРСАК

В Минске дорожает на 10 копеек проезд в общественном транспорте. Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

Теперь талоны будут стоить 75 копеек, а жетоны - 80 копеек.

При покупке талонов у водителя в автобусе, троллейбусе или трамвае придется заплатить 80 копеек. В экспрессных - 90 копеек, а если талон покупать у водителя - 95 копеек.

Что касается цен на проездные документы, то они повысятся на 15%.

В ведомстве напомнили, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Минске дорожала в декабре 2019 года. Цена одной поездки тогда выросла на 5 копеек.

Напомним, что проезд в общественном транспорте уже подорожал в Брестской, Гродненской и Гомельской областях.

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