Головченко прокомментировал сокращение декретного отпуска в Беларуси

Мамам могут разрешить сидеть с ребенком дома до 3 лет, но при этом выплачивать пособие будут на год меньше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тема декретного отпуска в Беларуси прозвучала в рамках обсуждения программы работы правительства республики до 2025 года, пишет БелТА. Главу белорусского правительства о декретном отпуске спросил депутат Игорь Марзалюк. От имени своих избирательниц парламентарий заявил: «Они просят не волноваться об их карьерном росте, хотят рожать и воспитывать детей до 3 лет дома».

На это Головченко ответил, что вопрос о сокращении декретного отпуска пока не решается, а только обсуждается.

- Пока идет выработка наборов опций. Решение, если оно будет приниматься, станет возможным, конечно же, только после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом, - пояснил Роман Головченко.

Однако, продолжая тему, премьер Беларуси напомнил, что в стране действителен один из самых больших в мире «набор льгот при рождении детей». И сказал, что рассматривается и такой вариант, чтобы продолжительность 3-летнего декретного отпуска оставить неизменной, но платить пособие при этом только 2 года.

- Возможно, льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена и какой-то другой, - не стал исключать других вариантов премьер-министр.

Свое мнение высказала и глава Минтруда Ирина Костевич, которая заявила, что уже в декабре - январе вопрос сокращения декретного отпуска широко обсудят на региональных диалоговых площадках. Первая такая встреча состоится уже 11 декабря в Смолевичах.

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