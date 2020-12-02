В Беларуси собираются сократить время общения населения с чиновниками

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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал о программе работы правительства до 2025 года. В среду 2 декабря он отвечал на вопросы депутатов в Палате представителей.

Я ставлю задачу правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса, чтобы сократить время общения с чиновниками в очном формате, - заявил Роман Головченко в Палате представителей.

Плюсов у перехода в цифровой формат несколько. Во-первых, это удобно, во-вторых, так оптимизируется загрузка сотрудников, пишет БелТА.

Офицровкой займутся и в сфере здравоохранения и образования. К этому подталкивает и пандемия коронавируса, говорит Головченко. В частности, в сфере образования стоит вопрос о развитии дистанционного образования. Ранее, напомним, Беларусь заявляла о разработке единой образовательной онлайн-платформы. В тестовом режиме ее планировали запустить до конца 2020 года.