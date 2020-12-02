Лукашенко на саммите ОДКБ: Поведение Польши и стран Балтии против Беларуси буквально оголтелое

По словам Лукашенко страны Балтии и Польши ведут так себя по отношению к Беларуси, чтобы повысить свою значимость в ЕС. Фото: БелТА.

В среду, 2 декабря, Александр Лукашенко принимает участие в онлайн-саммите ОДКБ, проинформировала БелТА.

Выступая перед главами стран, Лукашенко заявил, что в 2020 году Беларусь вынуждена испытывать на себе «откровенное вмешательство во внутренние дела». Делают это другие страны, по его мнению, также и через провоцирование недовольства граждан республики.

- Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества, - заявил Лукашенко.

И, продолжая, добавил, что не сомневается в том, что целью внешних вмешательств является не просто гражданский мир, но даже и целостность белорусского государства. Далее он назвал страны, которые, по его мнению, осуществляют это внешнее вмешательство в дела Беларуси.

- Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии. При этом мы отчетливо видим, что их действия обеспечиваются реализацией их собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран, - предупредил Лукашенко.

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