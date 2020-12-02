Лукашенко вновь высказался о наращивании военного присутствия США и НАТО у границ

Лукашенко предрекает новую гонку вооружений. Фото: БелТА.

На саммите ОДКБ, который проходит в онлайн-формате, Александр Лукашенко поднял тему наращивания военного присутствия у западных границ ОДКБ, сообщило БелТА.

По его словам, на данный момент деформации главным образом подвергаются «системы международных отношений и механизмы контроля над вооружением».

- В общении все больше доминирует конфронтационная риторика. Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений, - уверен Лукашенко.

Продолжая, он заявил, что обострилось самое опасное явление - риск военного противостояния между мировыми центрами силы.

- Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ, - пояснил он, перечислив здесь дополнительный контингент ВС США в Польше и намерения создать новые объекты военной инфраструктуры.

- Отчетливо виден рост системных мероприятий военного характера в Польше и странах Балтии. Но под прицелом военной активности оказываются не только интересы Беларуси. Так как в этом контексте нужно рассмотреть и заявление НАТО о разработке некой новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и против чего она будет направлена, - прокомментировал Лукашенко.

От военной темы Лукашенко перешел к санкциям и заявил, что такие международно-правовые меры должны быть исключительными и применяться только для решения важнейших вопросов, но сегодня «стали обыденной практикой».

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