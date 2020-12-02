На трассе под Фаниполем пешехода сбил Seat, а потом еще переехали 4 другие машины: он погиб

Очевидцы рассказали, что погибший пешеход внезапно побежал через 6 полос на другую сторону. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
Дорожно-транспортное происшествие с погибшим пешеходом произошло на автомагистрали недалеко от Фаниполя в среду, 2 декабря. Об этом проинформировала пресс-служба МВД в телеграм-аккаунте.
Авария произошла на трассе Р1 направлением Минск - Дзержинск около 7.00. По предварительной информации, 29-летний водитель «Сеата» на 24-м километре автодороги сбил мужчину, который перебегал трассу, после чего того переехали еще несколько раз.
- Очевидцы сказали, что видели пешехода на дороге, мол, он сначала шел вдоль трассы, разговаривая по телефону. А потом внезапно побежал через шесть полос на противоположную сторону. Водитель ехал в крайней левой полосе и избежать наезда не смог, - пояснили в пресс-службе.
После наезда 31-летнего мужчину, жителя Лунинецкого района, переехали четыре других авто. Он скончался на месте. Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
Личность погибшего мужчины известна, сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в качестве пешехода.
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