Экс-руководителя Скидельского сахарного комбината будут судить за взятки

Экс-руководителя сахарного комбината в Скиделе обвиняют во взяточничестве. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Одного из бывших топ-менеджеров Скидельского сахарного комбината обвиняют во взяточничестве по ч. 1 и ч. 2 статьи 430 УК. Материалы дела уже переданы в суд. Об этом сообщает прокуратура Гродненской области.

Экс-руководителя обвиняют в том, что он в течение последних пяти лет получил более 16 тысяч рублей в виде взяток. Деньги, согласно выводам следствия, мужчина получал от предпринимателей. Взятки он брал за то, чтобы заключать выгодные договоры на перевозку сахарной свеклы и обеспечивать предпринимателям постоянное сотрудничество с сахарным комбинатом.

Следствие установило 16 фактов получения взяток. Как уточняет прокуратура Гродненской области, около 14 тысяч белорусских рублей, то есть большую часть преступного дохода, обвиняемый вернул государству во время следствия.

До суда руководитель будет находиться под стражей. По статье 430 УК РБ ему может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права работать на руководящих должностях.