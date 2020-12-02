Путин о вмешательстве в дела Беларуси: Это всегда объясняется «лучшими намерениями», а, как известно, ими вымощена дорога в ад

Владимир Путин считает, что Лукашенко сможет найти выход из белорусского кризиса благодрая политическому опыту. Фото: пресс-служба Кремля.

Открывая онлайн-саммит ОДКБ, президент России Владимир Путин обсудил международную повестку и проблемы в регионах Организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Путин заметил, что обстановка в странах ОДКБ в последнее время складывалась «не без проблем» и в целом является неспокойной. Здесь он пояснил, что имеет в виду вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, поствыборный кризис в Беларуси, ситуацию в Кыргызстане.

- Послевыборные события в Беларуси сопряжены с беспрецедентным давлением извне, - считает Путин.

По любому кризису и напряженности, по словам российского президента, в первую очередь вызывает беспокойство вмешательство извне во внутренние дела государств. Здесь он перечислил примеры таких вмешательств и назвал финансовую подпитку оппонентов действующей власти, информационное сопровождение и политическую поддержку оппозиции.

- Необходимо дать возможность народам самим разобраться с вопросами, представляющими для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий в арабском мире во время «Арабской весны» и к чему это привело. Я уже не говорю про другие цветные революции. Это всегда объясняется «лучшими намерениями», а, как известно, ими вымощена дорога в ад. Вот к чему ведут эти «хорошие намерения» и само вмешательство во внутренние дела других государств, - высказал свое мнение Путин.

Далее, говоря о перспективе разрешения поствыборного кризиса в Беларуси, российский лидер высказал надежду на то, что белорусы сами смогут найти путь к диалогу и решению проблем.

- Очень надеюсь, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно и без резких движений выстроить внутриполитический диалог со всеми силами и решить все свои внутренние вопросы самим, без давления и вмешательства извне. Не сомневаюсь, что это получится, в том числе имею в виду политический опыт президента Беларуси, - заявил Путин.

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