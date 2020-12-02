Куда зимой обращаться пациентам с переломами и травмами, рассказали в Мингорисполкоме

Травмпукнты работают в трех больницах Минска, а также в более 40 поликлиниках. Фото: pixabay

Список больниц и поликлиник Минска, где принимают пациентов с переломами и травмами, опубликовал 2 декабря официальный Telegram-канал столичной мэрии.

Зимой обычно количество таких травм увеличивается из-за погоды, поэтому стоит быть аккуратными на дорогах и тротуарах. Если же все-таки повреждений избежать не удалось, то помощь можно получить в трех больницах Минска, а также в более 40 поликлиниках.

В частности, травмпункты действуют в трех больницах. Можно обращаться в приемное отделение травматологического корпуса 6-й больницы. Там минчанам оказывают экстренную специализированную помощь без госпитализации.

Пациентов с травмами принимают также городская клиническая больница скорой медицинской помощи и РНПЦ травматологии и ортопедии. Здесь можно получить амбулаторную и стационарную травматолого-ортопедическую помощь.

Помощь при переломах и других похожих повреждениях оказывают в 37 взрослых поликлиниках Минска. В 30 из них прием ведут врачи-травматологи, в семи –хирурги.

В Мингорисполкоме обратили внимание на то, что не оказывают травматологическую помощь в поликлиниках: № 13 (прием ведется в поликлинике № 30) и № 15 (нужно обращаться в поликлинику № 2).

Травмпункты для взрослых также работают в поликлиниках № 2, 19 и 40.

Во второй и 19-й врачи принимают по будням с 20:00 до 8:00, в выходные и праздники – круглосуточно.

Травмпункт в поликлинике № 40 работает в выходные и праздничные дни с 8:00 до 20:00.

Детям оказывают помощь при переломах и ушибах амбулаторно в рабочие дни в детских поликлиниках № 3, 5, 7, 8, 11 и 25.

Амбулаторно в нерабочие дни и нерабочее время – в приемном отделении травматологического корпуса 6-й городской больницы. Госпитализация – в РНПЦ травматологии и ортопедии.

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