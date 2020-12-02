На участке Дмитрия Шакуты под Минском произошел пожар

На территории усадебного участка Шакуты произошел пожар. Фото: "Наша Нiва".

О том, что на участке семьи Шакуты под Минском произошло возгорание, сообщили «Нашай Нiве» читатели.

Пожар произошел в деревне Ельница, которая находится в 9 километрах от Минска. Там Шакуте принадлежит приусадебный участок на улице Китаева.

- Читатели сообщили, что на приусадебном участке загорелся то ли сарай, то ли какая-то другая хозяйственная постройка. Что стало причиной возгорания, устанавливает МЧС. Возможно, был и поджог, так как на месте работает следственная группа, - написал ресурс.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Шакута может быть участником конфликта на так называемой Площади перемен в Минске, после чего умер Роман Бондаренко. Дмитрий Шакута является инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пришла ответочка. Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой.

После того как белорусский ресторатор вызвал на бой Александра Лукашенко, ему ответил чемпион мира по тайскому боксу. Теперь он вызывает Прокопьева на поединок (подробности).

Страны Балтии расширили санкционный список. В нем 156 белорусских чиновников, среди которых Басков и Шакута.

В список попал и корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок (подробности).

МВД: Мужчина залил строительной пеной дверь квартиры, в которой проживает сотрудник милиции. Возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что мужчина повредил еще и почтовый ящик и оставил на нем оскорбительную надпись (подробности).