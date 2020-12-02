В МИД Германии назвали условие для расширения санкций против сторонников Лукашенко

Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото: REUTERS

Евросоюз рассматривает вариант расширения санкций против сторонников Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на международной конференции Минский форум.

– Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают полагаться на дубинки вместо серьезного национального диалога, мы в Европейском союзе ввели санкции и недавно ужесточили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции. Важно отметить, что мы нацелены при помощи санкций на столпы режима Лукашенко, – пояснил Маас, его цитирует агентство «РИА Новости».

По словам главы МИД Германии, старая система в Беларуси разрушается, растет новая страна.

– Нас всех объединяет то, что мы хотим помочь этой новой Беларуси прорваться, – добавил Маас, обращаясь к участникам онлайн-конференции. – Однако есть человек, который отказывается от диалога и сажает в тюрьму тысячи ни в чем не повинных белорусов.

При этом он пообещал поддержку своей страны и ЕС бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской (она тоже участвует в конференции).

Как сообщает агентство ТАСС, Маас напомнил также, что в настоящее время Германия ведет консультации с европейскими партнерами, как собрать неопровержимые доказательства того, что в Беларуси каждый день нарушаются права человека, чтобы начать судебное преследование виновных.

Добавим, что протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов, когда, по официальным результатам, победил Лукашенко, набрав чуть более 80% голосов. Протестные акции не утихают уже почти четыре месяца.

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