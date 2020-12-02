В Гомеле через 16 лет задержали подозреваемого в покушении на изнасилование

Мужчина пытался изнасиловать прохожую около озера в Гомеле. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Гомельской области раскрыли преступление, совершенное в 2004 году. Тогда в милицию обратилась молодая женщина, которая рассказала, что ее пытался изнасиловать неизвестный. Его задержали в конце ноября, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Подозреваемым стал 41-летний рабочий одного из гомельских заводов. Он признался, что причастен к преступлению 16-летней давности.

Тогда, в феврале 2004-го, молодая женщина возвращалась домой в микрорайоне Сельмаш. Как она рассказывала в милиции, к ней подбежал мужчина, зажал ей рот и потащил к озеру. Там угрозами заставил полностью раздеться.

- Когда мужчина стал сам снимать джинсы, женщина поняла: это ее шанс. Оставив одежду, бросилась бежать. На следующий день, отойдя от шока, она сообщила о случившемся в милицию. В указном месте оперативники нашли ее куртку, свитер, майку и шапку. Однако тогда поиски нападавшего не принесли результата. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование, - делятся подробностями дела в УВД.

В тот вечер, как признался мужчина после задержания, он был сильно пьян. Все это время на него регулярно составляли административные протоколы за распитие спиртного и нахождение в пьяном виде в общественном месте. В 2011 году мужчина привлекался к ответственности за грабеж, но суд тогда прекратился из-за примирения сторон.

Теперь расследование по уголовному делу о попытке изнасилования возобновлено.