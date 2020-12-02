Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 декабря 2020 года: заразились еще 1689 человек - общая цифра приблизилась к 140 тысячам

Число заболевших коронавирусом в Беларуси приблизилось к 140 тысячам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Беларуси рассказали, сколько еще человек в Беларуси заболели COVID-19. Информация об инфицированных, выздоровевших и умерших появилась в телеграм-канале ведомства.

О том, что в сутки в Беларуси зарегистрировано еще 1689 заразившихся ковидом человек, проинформировали в Минздраве.

- Общая цифра с начала пандемии составила 139 908 человек с положительным тестом на COVID-19, - пояснили в ведомстве.

За минувшие сутки выросло и число переболевших коронавирусом пациентов. Были выписаны домой еще 1608 человек. Всего же в Беларуси переболели и были выписаны 117 195 пациентов.

Назвали в Минздраве и цифру тестов на коронавирус, выполненных в лабораториях республики за последние сутки, - это 27 556 тестов. Или более 3,3 миллиона тестов на ковид за этот непростой год.

Также в Минздраве сказали, что еще 8 человек скончались от коронавируса. За весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерли 1174 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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