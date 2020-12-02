Подписавшим письмо за новые выборы спортсменам не продлевают контракты

Артур Удрис. Фото: Instagram / artur_udrys

Белорусскому волейболисту Артуру Удрису и борцу Никите Климовичу не продлевают контракты. Оба игрока входили в состав национальных сборных страны по своим видам спорта.

В частности, как сообщает спортивный портал «Трибуна», Артур Удрис получил уведомление из Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по игровым видам спорта о том, что его контракт, который действует до конца этого года, не будут продлевать.

Ранее Удрис сам заявил, что не будет играть в сборной страны, и подписал открытое обращение спортсменов с требованием провести новые президентские выборы и прекратить насилие в Беларуси.

Также не продлевают контракт члену национальной команды по греко-римской борьбе, серебряному призеру чемпионата Европы Никите Климовичу. Он тоже поставил свою подпись под открытым письмом коллег за новые выборы. Как сообщается в Instagram-аккаунте Свободного объединения спортсменов, ему предлагали изменить свои взгляды, но Климович отказался.

«После этого его уведомили о том, что его контракт, который заканчивается в конце года, продлен не будет», - сказано в сообщении Свободного объединения спортсменов.

Ранее подобное произошло с членами сборной страны по пляжному футболу. Сразу троим ведущим игрокам, подписавшим обращение спортсменов, не продлили контракты.

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