Минтруда: В Беларуси могут расширить возможности использования семейного капитала

Многодетные белорусы просят, чтобы условия использования семейного капитала были расширены.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
О том, что белорусские власти планируют расширение возможностей использования семейного капитала, проинформировало БелТА со ссылкой на Ирину Костевич, главу Минтруда и соцзащиты.
Так, министр заявила, что диалоговые площадки на эту тему уже разворачиваются в регионах Беларуси.
- В Минтруда поступает много обращений о том, чтобы были расширены направления по использованию семейного капитала, - уточнила Костевич.
В качестве примеров она привела желание многодетных семей потратить семейный капитал досрочно, улучшив свои жилищные условия. В Минтруда они обращаются, чтобы им расширили возможности использования семейного капитала при строительстве. Например, разрешили погашать ссуды на строительство, выделенные нанимателем.
- Поступают также предложения о том, чтобы был расширен спектр платных медицинских услуг, на которые можно было бы использовать семейный капитал, - добавила министр.
Резюмируя, глава ведомства пояснила, что предложения по расширению семейного капитала будут собраны в пакет документов и рассмотрены.
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