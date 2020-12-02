Минтруда: В Беларуси могут расширить возможности использования семейного капитала

Многодетные белорусы просят, чтобы условия использования семейного капитала были расширены. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что белорусские власти планируют расширение возможностей использования семейного капитала, проинформировало БелТА со ссылкой на Ирину Костевич, главу Минтруда и соцзащиты.

Так, министр заявила, что диалоговые площадки на эту тему уже разворачиваются в регионах Беларуси.

- В Минтруда поступает много обращений о том, чтобы были расширены направления по использованию семейного капитала, - уточнила Костевич.

В качестве примеров она привела желание многодетных семей потратить семейный капитал досрочно, улучшив свои жилищные условия. В Минтруда они обращаются, чтобы им расширили возможности использования семейного капитала при строительстве. Например, разрешили погашать ссуды на строительство, выделенные нанимателем.

- Поступают также предложения о том, чтобы был расширен спектр платных медицинских услуг, на которые можно было бы использовать семейный капитал, - добавила министр.

Резюмируя, глава ведомства пояснила, что предложения по расширению семейного капитала будут собраны в пакет документов и рассмотрены.

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