В Могилеве Opel выскочил на встречную полосу и столкнулся с BMW: «немца» отбросило в проезжавший троллейбус

ДТП с двумя легковушками и троллейбусом произошло 1 декабря. Фото: ГАИ Могилев.

Серьезное ДТП произошло в Могилеве во вторник, 1 декабря. Подробности сообщила пресс-служба областного ГАИ.

Несколько ТС столкнулись на могилевской улице Первомайская во второй половине дня, около 17.20.

Один из водителей потерял управление и оказался на встречке. Фото: ГАИ Могилев.

- В районе 93-го дома 71-летний водитель «Опель Омега» не справился с управлением и выехал из своей полосы движения. На встречке он лоб в лоб столкнулся со встречным БМВ. От удара «немца» отбросило на попутный троллейбус, - рассказали в ГАИ.

В аварии пострадал водитель, спровоцировавший ДТП. 71-летнего пенсионера госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка.

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