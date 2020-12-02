«Это никакая не революция, а обычный мятеж». Лукашенко назвал три главные цели зарубежных «кукловодов»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 2 декабря в формате видеоконференции проводит встречу с лидерами стран ОДКБ - России, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Таджикистана.

- Революции, которые развернулись в ряде государств, как мы видим на примере Беларуси - никакие не цветные революции, это обычный мятеж, - заявил Лукашенко в ходе онлайн-сессии с главами других государств.

Он также рассказал президентам, что политическая нестабильность в Беларуси - это результат зарубежного сговора. По его словам, у иностранных, как любит выражаться Лукашенко, кукловодов три цели.

- Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польше. Это заявляется уже в открытом режиме, - называет первую Лукашенко.

Вторая цель - это организация военной группировки НАТО для захвата Беларуси. Третья - «создание санитарного пояса между Евросоюзом и Россией».

- Это давняя мечта, это цели, которые после распада Союза в середине девяностых не удалось реализовать. Кто-кто, ну а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси - открыто уже говорят - это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать, если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, это не у нас... Не успеете оглянуться - как это будет у вас, - цитирует Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".