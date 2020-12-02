«Предлагал сладости, обещал показать домашних животных»: в Гродно ищут пострадавших от действий педофила

В Гродно расследуют дело о педофилии. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Гродно установлены уже пять малолетних потерпевших, к которым приставал незнакомый мужчина. Есть основания полагать, что пострадавших детей может быть больше.

По подозрению в педофилии задержан 26-летний мужчина. Он признался в том, что долгое время в Гродно занимался растлением детей.

– При этом чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой - кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных. В ходе расследования уголовного дела установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины, - комментирует Мария Трушинская, официальный представитель СК по Гродненской области.

Детей опрашивали с участием психологов в специальных дружественных комнатах опроса. Также допрошены обвиняемый, соседи. Назначен ряд экспертиз.

Мужчина находится под стражей. Его обвиняют по ч.3 ст.167 - насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних. Следователи полагают, что пострадавших от действий мужчины может быть больше, чем пятеро.

– Если вы или ваш ребенок пострадали от противоправных действий мужчины или обладаете информацией о подобных преступлениях на территории города Гродно, просим обратиться в УСК по Гродненской области по телефонам 8 (0152) 72-40-40 или +375 (33) 621-15-35, - обращаются СК к гражданам.