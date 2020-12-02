Литва 2 декабря ввела бесплатные национальные визы для белорусов, пострадавших от репрессий

Литва ввела бесплатные национальные визы для белорусов, пострадавших от репрессий Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правительство Литвы 2 декабря одобрило выдачу бесплатных национальных виз белорусам, которых на родине преследуют власти. Об этом сообщается на сайте Кабмина Литвы.

- Из-за насилия, совершаемого белорусским режимом против своих граждан, и массовых нарушений прав человека все больше граждан Беларуси ищут убежища, временной защиты и хотят приехать в Литву. Для въезда и пребывания в Литве на более длительный срок гражданам Беларуси нужно получать долгосрочную национальную визу, за которую взимается сбор за подачу заявления в размере 60 евро. Теперь плата не взимается, - сказано в сообщении.

Эту льготу белорусам будут предоставлять, если МИД Литвы подтвердит, что у соискателя на визу есть особые гуманитарные причины для въезда. Кроме того, бесплатную визу белорусы могут получить, если в литовском МИД подтвердят, что ее выдача соответствует целям сотрудничества в области развития, внешней политики или национальной безопасности.

Добавим, что с инициативой о предоставлении бесплатных виз пострадавшим от репрессий белорусам выступило несколько дней назад Министерство иностранных дел Литвы.

По информации литовского МВД, уже свыше 650 наших граждан ранее получили визу по гуманитарным причинам, около 250 из них прибыли в Литву.

Напомним, что в Беларуси после президентских выборов 9 августа начались протесты в разных городах из-за того, что люди не согласны с официальными результатами, согласно которым победил Александр Лукашенко.

С того момента уже тысячи белорусов были задержаны во время таких акций и побывали за решеткой. Некоторым пришлось уехать из страны из опасений дальнейшего преследования.

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