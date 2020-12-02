В Лунинецком районе милиция нашла у сельчанина 50 литров самогона - он сказал, что сделал его на свадьбу сына и забыл потом вылить

Сельчанин подтвердил: знал, что хранить самогон нельзя, но уничтожить забыл. Фото: УВД Брестского облисполкома.

О том, что сотрудники Лунинецкого РОВД во время санкционированного рейда изъяли у жителя Лунинецкого района 50 литров самогона, рассказала пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Самогон милиционеры нашли в погребе дома 41-летнего безработного сельчанина. Он сказал, что пять 10-литровых банок самогона хранил, потому что… забыл о нем. Мужчина пояснил, что изготовил самогонку на свадьбу сына еще несколько лет назад, но его не израсходовали.

- Мужчина подтвердил, что знал о том, что хранить столько алкогольной продукции запрещено. Однако забыл его вылить, - пояснили в пресс-службе.

В отношении сельчанина составлен административный протокол. За изготовление крепких алкогольных напитков и полуфабрикатов (самогона и браги), а также хранение аппаратов для их изготовления в Беларуси предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 5 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, полуфабрикатов и аппаратов.

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