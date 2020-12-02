В ВОЗ изменили рекомендации по маскам и рассказали, как их носить, чтобы это имело смысл

В ВОЗ не рекомендуют одевать немедицинские маски детям младше 5 лет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок, сообщило ТАСС со ссылкой на опубликованные в Женеве руководящие рекомендации ВОЗ.

Во время второй волны коронавируса в ВОЗ порекомендовали носить защитные маски и внутри, и вне помещений, и теперь независимо от того есть ли возможность соблюдать требуемую дистанцию в 1-1,5 метра.

Немедицинские маски по новой рекомендации ВОЗ должны быть на лицах в магазинах, школах, коллективных рабочих местах, на улицах, если нет возможности в дистанцировании от других людей минимум в один метр.

Кроме того, рекомендуется обязательное ношение маски всегда, независимо от возможностей соблюдения дистанцирования, в помещениях, где не обеспечено достаточное и регулярное проветривание.

- Рекомендации распространяются как на взрослых, так и на детей от 12 лет и старше. Детям до 5 лет ношение масок, наоборот, не рекомендуется. В отношении детей младшего возраста, от 6 до 11 лет, решение о масках должно приниматься в зависимости от конкретной обстановки с коронавирусом в данной местности, а также умения ребенка правильно носить маску, возможности взрослых следить за этим, - добавили в ВОЗ.

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