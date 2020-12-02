Минздрав назвал еще 8 стран, после которых нужна будет самоизоляции на 10 дней

в Беларуси обновлен список стран, поездка в которые обернется 10-дневной самоизоляцией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду, 2 декабря, пресс-служба Минздрава обнародовала в официальном телеграме актуализированный писок стран, после возвращения из которых будет обязательна самоизоляция.

К перечню стран, в которых регистрируются случаи коронавирусной инфекции, добавлены с 3 декабря восемь государств. Теперь командировка или отдых в Австрии, Азербайджане, Венгрии, Греции, Грузии, Сербии, Турции и Эстонии, обернуться для белорусов обязательной самоизоляцией. По актуальным данным сроки обязательной самоизоляции сокращены до 10 календарных дней.

Полный перечень стран опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

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