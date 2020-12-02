Заблокирован доступ к сайту «Медиазона. Беларусь»

Проект «Медиазона. Беларусь» запустило 1 июля 2020 года российское интернет-СМИ «Медиазона». Фото: pixabay

Сайт издания «Медиазона. Беларусь» 2 декабря стал недоступен пользователям. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Мининформ решил заблокировать доступ к белорусской «Медиазоне». При попытке зайти на сайт через некоторых провайдеров пользователи видят белую плашку с текстом «Доступ к информационному ресурсу ограничен». Другие провайдеры пока позволяют зайти на сайт», – сказано в сообщении издания.

Тем временем на сайте Министерства информации Беларуси никаких данных о блокировке информационного ресурса на этот момент нет.

Проект «Медиазона. Беларусь» запустило 1 июля 2020 года российское интернет-СМИ «Медиазона», которое основали в сентябре 2014 года участницы группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мaрия Алехина. Издание специализируется на новостях, аналитических материалах, колумнистике, посвященным судебным, правоохранительным органам, различным проявлениям преследований людей за их политические взгляды.

В Telegram-канале «Медиазона. Беларусь» отмечается, что некоторые провайдеры пока не закрыли доступ, пользователи могут почитать материалы о преследовании белорусов, участвующих в протестах. Кроме того, можно воспользоваться VPN-сервисом, который позволяет обходить блокировку сайтов.

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