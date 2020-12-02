Грозит расстрел. Россия передала Беларуси одного из лидеров банды Морозова

Россия передала Беларуси одного из лидеров банды Морозова - Сергея Дербенева. Фото: МВД

Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Беларуси о заключении под стражу и выдаче Сергея Дербенева. 53-летний мужчина обвиняется по тяжким статьям. Его называют одним из лидеров гомельской банды Морозова, которая орудовала в конце 1990-х - начале 2000-х годов.

2 декабря Дербенев в аэропорту Домодедово передан представителям правоохранительных органов Беларуси в рамках процедуры экстрадиции. В сопровождении спецконвоя его доставили в Минск и водворили в следственный изолятор, сообщает Генпрокуратура.

- Его выдача удовлетворена в части привлечения к ответственности за бандитизм, участие в преступной организации, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательства, мошенничество, умышленные убийства восьми лиц при отягчающих обстоятельствах, - говорится в сообщении.

Напомним, Дербенева нашли и задержали в 2019 году во Владивостоке. Больше 14 лет он жил с чужим паспортом, в последнее время работал охранником на предприятии. Обвиняемому грозит смертная казнь.