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У заключенного бизнесмена Александра Василевича родилась дочь

Девочку назвали Уршулей, а ее отец находится за решеткой уже больше трех месяцев
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
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Бизнесмен под стражей уже больше трех месяцев. Фото bel.biz

Бизнесмен под стражей уже больше трех месяцев. Фото bel.biz

У признанного правозащитниками политзаключенным Александра Василевича и его жены Надежды Зеленковой родилась дочь. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила 2 декабря Надежда. Девочку назвали Уршулей.

Напомним, Александр Василевич - владелец агентства Vondel/Hepta и пространства «Галерэя Ў». Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Счета фирм, совладельцем которых он является, заблокировал Комитет госконтроля.

Александр находится под стражей в минском изоляторе на улице Володарского. Его задержали 27 августа после обысков в офисах. Также бизнесмена задерживали еще до президентских выборов, 28 июля - он был в числе граждан, которые пришли в КГБ Беларуси подавать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору и Эдуарду Бабарико.

- Я совсем не похож на циничного, столкнувшегося с реалиями брутальной жизни и избавившегося от жизненных принципов персонажа. Я скорее из тех, кто давно все знает, понимает, но тратит свою жизнь и ресурсы на то, чтобы эти принципы мировоззрения сберечь, оставаясь таким как есть. Просто сейчас эта стратегия очень подорожала, не каждый может себе позволить, - писал Александр из СИЗО в конце ноября. Тогда же стало известно, что заключение под стражей бизнесмену продлили еще на месяц.