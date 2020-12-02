Спортсмена Олега Мозгова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Спортсмен вышел на улицу после выборов. Фото: spring96.org

На свободу вышел 25-летний спортсмен Олег Мозгов, которого правозащитники признали политическим заключенным. 1 ноября ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Всю осень спортсмен провел в СИЗО на улице Володарского - 1 сентября Олега задержали прямо на работе за участие в акции протеста 9 августа, в день президентских выборов. Тогда он стоял в сцепке вместе с другими мужчинами. Мозгова признали фигурантом уголовного дела по ст. 293 за массовые беспорядки, пишет БелаПАН со ссылкой на правозащитников.

До задержания спортсмен работал фитнес-тренером, занимался боксом, также подрабатывал грузчиком - чтобы подготовится к рождению ребенка и сделать ремонт в квартире. По словам жены Олега, которая была тогда на пятом месяце беременности, спортсмен не занимался политикой, но 9 августа вышел на улицу в знак несогласия с озвученными итогами выборами.

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