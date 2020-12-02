Воскресенский предложит Всебелорусскому народному собранию поддержать «политическую амнистию»

Воскресенский предлагает поддержать «политическую амнистию» Фото: Архив "КП"

Освобожденный из СИЗО политолог Юрий Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии. Его инициатива «Круглый стол демократических сил» будет просить о том, чтобы Всебелорусское народное собрание обратилось по вопросу политической амнистии в парламент и к Александру Лукашенко.

Если такое решение будет принято, это станет «очень милосердным и сильным шагом», заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ, пишет БелТА.

- Это та перезагрузка, которую от нас ожидает часть общества, - считает политолог.

Также на Всебелорусском народном собрании должны обсудить изменения Конституции Беларуси. Всего свыше 8 тыс. поступивших предложений по изменению Конституции собрали в один документ и направили на обсуждение. Эти предложения касаются разных сфер: реформы избирательной системы, изменения политического устройства страны, социальных вопросов, рассказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

На какую дату будет назначено Всебелорусское народное собрание, пока не известно.

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