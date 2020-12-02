Стало известно, сколько будут стоить новогодние ели в Минске, Бресте и других городах

Продавать елки в кадках будут во всех городах с численностью населения больше 30 тыс. человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среднюю стоимость новогоднего дерева на торговых базарах и складах лесхозов в 2020 году сообщило Министерство лесного хозяйства. Елочка высотой до 1 метра обойдется примерно в 10 рублей, высотой 1-2 метра - 12 рублей, а самые высокие - в 17 рублей.

Цены на новогодние деревья в кадках пока формируются. А продавать их будут во всех городах с численностью населения больше 30 тыс. человек, сообщил Минлесхоз в своем телеграм-канале.

Как правило, елочные базары начинают работать перед Рождеством у католиков, которое отмечается 25 декабря.

Индивидуальные предприниматели устанавливают цены на свое усмотрение, отметили в министерстве.

Кстати, на складах лесничеств елочки будут стоить традиционно дешевле: 7, 9 и 13 рублей соответственно.

Как обычно, цены в Минске на новогодние деревья будут выше: 12,2 руб. за елочку до метра высотой. А дешевле всего - в Бресте: всего 6,9 руб., уточнили в ведомстве.