Воскресенский: Латушко фактически сорвал выход сына Виктора Бабарико под домашний арест

Воскресенский заявил, что Латушко сорвал выход Эдуарда Бабарико под домашний арест Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывший член инициативной группы по сбору подписей экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико, бизнесмен и политолог Юрий Воскресенский, в эфире телеканала ОНТ заявил, что Павел Латушко фактически сорвал выход сына Виктора Бабарико под домашний арест.

- Я хотел бы сказать, Павел Латушко фактически не дал завершить выход сына Бабарико Эдуарда под домашний арест. Нам уже удалось выйти на финальную часть деликатной работы. Была проведена работа со следственными органами, а также с адвокатами. Но Латушко вылез на своем YouTube-канале и начал метать фейки, - заявил Воскресенский.

И добавил, что Латушко начал приписывать все то, что должно было случиться, себе.

- На данный момент процесс по освобождению Эдуарда Бабарико сорван. И некоторые телеграм-каналы правильно написали, что это Латушко не дал выйти сыну Бабарико, - подчеркнул Воскресенский.

Напомним, что ранее Воскресенский говорил о том, что встречался в СИЗО с сыном Виктора Бабарико. По его словам, Эдуард не ставил условий для освобождения.

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