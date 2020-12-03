МВД: В Минске 16-летний подросток бросил камень в милицейскую машину. Возбуждено уголовное дело

В Минске 16-летний подросток бросил камень в милицейское авто. Фото: скриншот с видео

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан 16-летний подросток, который бросил камень в служебный автомобиль сотрудника милиции. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел в воскресенье, 29 ноября. Машина Департамента охраны Министерства внутренних дел подъезжала к перекресту. В этот момент компания молодых людей переходила дорогу по улице Руссиянова. Внезапно они начали бросать в служебный автомобиль камни, один из которых попал в заднюю дверь, - пояснили в МВД.

И добавили, что одним из тех, кто бросал камни в авто, оказался 16-летний подросток, который после всего случившегося попытался скрыться. Но его задержал наряд ГАИ.

- В отношении подростка было возбуждено уголовное дело за активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, - отметили в ведомстве.

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