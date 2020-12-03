Генсек НАТО: И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее

Генсек НАТО призвал Минск и Москву уважать право белорусского народа определять свое будущее. Фото: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, которая состоялась 2 декабря и транслировалась на официальном сайте организации, призвал Минск и Москву уважать право белорусского народа определять свое будущее.

- И Минск, и Москва должны уважать право белорусского народа определять свое будущее. Хотел бы заявить о том, что НАТО поддерживает территориальную целостность и независимость Беларуси. Белорусский народ должен сам определять свое будущее. И здесь не должно быть никакого вмешательства, - подчеркнул генсек НАТО.

И добавил, что Россия не должна вмешиваться в демократические процессы, а также она не должна пытаться подавлять волю народа Беларуси.

Напомним, что 2 декабря, в среду, Александр Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ, который прошел в онлайн-формате. Он заявил о том, что «серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия НАТО и США у западных границ ОДКБ».

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