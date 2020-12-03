В Европарламенте снова обсудили ситуацию в Беларуси и заявили, что уже готов пакет помощи тем, кто пострадал от репрессий

В Европарламенте снова обсуждали ситуацию в Беларуси. Фото: pixabay.com

В Европарламенте в среду, 2 декабря, снова обсудили ситуацию в Беларуси. В заседании, которое проходило под названием «Единый ответ Евросоюза в поддержку демократических перемен в Беларуси», принимала участие и Светлана Тихановская.

Европейский комиссар по политике соседства и расширения Оливер Вархейи вновь выразил поддержку народу Беларуси и напомнил о призыве ЕС к национальному диалогу, чтобы разрешить политический кризис мирным путем.

Он также рассказал о тех действиях, которые уже успел или еще планирует предпринять Европейский союз в отношении Беларуси: очередные санкции, усиление сотрудничества с белорусским обществом и пересмотр отношений между Евросоюзом и Беларусью.

- Евросоюз уже подготовил пакет помощи тем людям, которые пострадали от репрессий, а также независимым СМИ. Сумма помощи - 3,7 миллиона евро. Завершается работа и над пакетом помощи для гражданского общества Беларуси, независимых СМИ, молодежи, среднего и малого бизнеса, здравоохранения в размере 30 миллионов евро. Мы надеемся, что работа будет завершена уже в начале 2021 года, - заявил еврокомиссар.

Он добавил, что Евросоюз уже понизил сотрудничество с властями до максимально возможного уровня. Однако взаимодействие продолжится и дальше в тех сферах, которые представляют интересы ЕС: ядерная безопасность и экология, здравоохранение.

В свою очередь, Светлана Тихановская заявила, что те стороны, которые выступают за поддержание демократических изменений в Беларуси, должны действовать быстро и эффективно. Она призвала парламентариев не взаимодействовать ни с кем, кто имеет отношение к Лукашенко.

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