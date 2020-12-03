В Минской области тоже подорожает проезд

На обычных маршрутах тариф за километр составит 9 копеек Фото: "КП" Архив

Теперь в Минской области на обычных маршрутах тариф за километр составит 9 копеек, на скоростных - 11, на экспрессных - 12, на дополнительных рейсах - 11.

Решение облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, 2 декабря было анонсировано, что талоны и жетоны станут дороже и в Минске: одна поездка в автобусе, троллейбусе и трамвае теперь стоит 75 копеек, жетон для проезда в метро - 80 копеек. А стоимость проезда на экспресс-маршрутах увеличится до 90 и 95 копеек.

Напомним, в Минске в последний раз проезд в общественном транспорте дорожал в конце декабря 2019 года: тогда прибавка составила 5 копеек.

Первыми повысили проезд в общественном транспорте власти Гомельской и Гродненской областей - это произошло 29 ноября. Стоимость талончика там увеличена с 60 до 70 копеек, проезд в скоростных автобусах подорожал до 80 копеек.