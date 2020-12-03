Глава МИД Чехии высказался против проведения чемпионата мира по хоккею - 2021 в Беларуси

Глава МИД Чехии высказался против проведения ЧМ-2021 в Беларуси. Фото: БелТА

Глава Министерства иностранных дел Томаш Петршичек высказался против проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. Его слова были опубликованы на портале sports.ru.

- Мы не могли не обратить внимание на сильную критику со стороны Латвии, которая касалась организации совместного чемпионата, в связи с происходящими событиями в Беларуси. Режим продолжает насильственные действия против мирных протестующих. Мне сложно себе представить, чтобы демократический мир поддержал проведение ЧМ в 2021 году в Беларуси Лукашенко. Мы не должны легитимировать режим Лукашенко проведением данного первенства, - заявил Петршичек.

Напомним, что Международная федерация хоккея пока отложила решение о судьбе чемпионата мира по хоккею 2021 года.

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