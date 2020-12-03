Стало известно, с какого числа подорожает проезд в общественном транспорте Минска

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает 9 декабря Фото: Инна КОРСАК

Проезд в общественном транспорте Минска подорожает 9 декабря. Об этом сообщили в агентстве «Минск-Новости».

Проезд подорожает на 10 копеек. Так, талон будет стоить 75 копеек, а жетон - 80 копеек. Если покупать талон у водителя в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая, то придется заплатить 80 копеек.

Предыдущее подорожание проезда в общественном транспорте Минска было в декабре 2019 года. Тогда стоимость выросла на 5 копеек.

Напомним, что проезд уже подорожал в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

В Минской области проезд также станет дороже.

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